فيروس كورونا: معدل الإصابات في بريطانيا قد يصل إلى "50 ألف" حالة جديدة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):
حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية من ارتفاع كبير في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بحيث يصل إلى 50 ألف إصابة جديدة يوميا بحلول منتصف شهر أكتوبر تشرين الأول، ما لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب لوقف المنحنى الصاعد في حالات الإصابة وانتقال العدوى.
وأفاد السير باتريك فالانس بأن أرقام كورونا تتضاعف كل أسبوع تقريبًا الآن في البلاد.
ويأتي تحذيره في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات جديدة لإحتواء العدوى.
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