استجابة للشكاوى.. تطهير ترعة الشرقاوية في شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

استجاب محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم الإثنين، لشكوى أرسلت عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بشأن تواجد قمامة بترعة الشرقاوية في مدينة شبين القناطر.

أصدر المحافظ تعليماته لمديرية الري بالتنسيق مع مجلس مدينة شبين القناطر بتطهير الترعة، وأشرفت الأجهزة التنفيذية لمديرية الري برئاسة المهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري بالقليوبية، وبالتنسيق مع مجلس مدينة شبين القناطر برئاسة العميد خالد المحمدي رئيس المدينة، بالإشراف على أعمال تطهير ورفع تراكمات القمامة بالترعة.

تأتي تلك الاستجابة في إطار التفاعل الدائم والمستمر من الأجهزة التنفيذية للمحافظة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء. ​