قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن القضية الفلسطينية "مقدسة" بالنسبة للجزائريين، مؤكدا أن بلاده لن تشارك ولن تبارك ما أسماه بـ "الهرولة إلى التطبيع".
وقال الرئيس الجزائري اليوم الأحد خلال لقاء جمعه ببعض ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية: "لاحظنا نوعا من الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني مؤخرا"، مضيفا أنه "لا يوجد حل للقضية الفلسطينية إلا بالدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفي حالة ما إذا تم إعلان قيام الدولة الفلسطينية سيتم حل مشكلة الشرق الأوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري: لن نشارك ولن نبارك "الهرولة إلى التطبيع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.