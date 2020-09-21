وزير الخارجية السوداني يزور بريطانيا

أعلنت زارة الخارجية السودانية، عن زيارة وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، بريطانيا، ضمن جولة أوروبية يقوم بها.
أن الوزير عمر قمر الدين سيلتقي في مقر السفارة السودانية في لندن مع روبرت فيروذر المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، إضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين البريطانيين في وزارة الخارجية.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين،
وكان وزير الخارجية السوداني زار ألمانيا والتقى مع عدد من المسؤولين هناك.
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