معلومات قد لا تعرفها عن نايف الحجرف

أصبح نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية وذلك بعد اجتماع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ونقدم إليكم بعض المعلومات حول نايف الحجرف، والذي يعد اقتصادي كويتي شغل منصب وزير المالية في الكويت منذ 2017 حتى نوفمبر 2019، عُين أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءا من أبريل 2020.

حصل على دكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعة هل في المملكة المتحدة (2002)، وعلى ماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين الولايات المتحدة (1997)، والبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت (1994).

كما شغل العديد من المناصب في شركات في القطاع العام والخاص في الكويت منها وزارة المالية، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال في الكويت، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومدير لكل من بنك البحرين والكويت في البحرين، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وشركة الاستثمارات العربية في الرياض. كما عمل نائباً لرئيس جامعة الخليج الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في الكويت ورئيساً لقسم المحاسبة فيها ثم أصبح المنسق العام لكلية العلوم الإدارية بالجامعة نفسها عام 2000. بالإضافة لمناصب أخرى.

المناصب نايف الحجرف

- أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي بدءا من 1 أبريل 2020.

- وزير المالية منذ 2017 حتى نوفمبر 2019.

- وزير التربية والتعليم العالي، منذ 2016

- رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومديرها التنفيذي، منذ 2014

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- وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة بالحكومة الكويتية في عام 2012.

- عين في عام 2010 في المجلس الأعلى للبترول، كما عمل في الهيئة العامة للاستثمار ونال العضوية في مجلسي إدارتهما.

- مدير بنك الكويت والبحرين في البحرين وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري.

- رئيس شركة أبو ظبي الأولى للتطوير العقاري عام 2009.

- أصبح مستشاراً مالياً في المشروعات المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط الكويتية. ما بين 2007 و2008.

- مستشار مالي في سوق الكويت للأوراق المالية في الفترة ما بين 2003 - 2004.