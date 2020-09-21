وزير الخارجية العراقي: الكاظمي سيشتري أسلحة للبلاد من فرنسا

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، سيطلب من فرنسا خلال زيارته المرتقبة إليها، شراء الأسلحة منها وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف الوزير أن "هناك رغبة فرنسية في تعزيز العلاقات مع العراق، تقابلها رغبة عراقية في تقوية العلاقات معها".
وأشار حسين إلى أن "ثمة مشاريع اقتصاديةطرحت وحظيت بموافقة مبدئية، بحيث تقوم الشركات الفرنسية بتنفيذ هذه المشاريع من أجل مساعدة العراق، وهي مشاريع تتناول البنى التحتية، وأخرى خدمية، وأخرى تتناول قطاع الطاقة والنفط، إضافة إلى بحث المسائل الأمنية والعسكرية".
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