احتشد عدد من المتظاهرين من أهالي المساجين أمام سجن رومية المركزي بلبنان، صباح اليوم الإثنين، احتجاجًا على تفشي وباء كورونا داخل السجن، وقد عمد الأهالي إلى قطع الطريق أمام السجن، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. موقع روسيا اليوم. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر سجناء سجن رومية وهم في حالة استنفار بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا داخل السجن. وتحدّث أحد السجناء في مقطع فيديو عن "ساعة الصفر" التي سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء "المهلة التي أعطيت للدولة من أجل الإفراج عن السجناء"، وطلب من كل السجون في لبنان أن "تكون على أهبة الاستعداد لمساندة رومية"، داعيًا "القوى الأمنية إلى عدم إطلاق النار". وقال: "سنفتح السجون وسنخرج منها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يجتاح سجن رومية بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.