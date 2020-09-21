رغم الإغلاق..مظاهرة في إسرائيل للمطالبة برحيل نتنياهو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 7 ساعات

عادت التظاهرات المطالبة برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جديد ، بسبب فشله في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وقضايا الفسد التي تحيط به.

وتجمّع آلاف المتظاهرين مساء الأحد في القدس للمطالبة برحيل نتنياهو المتهم قضائيا بقضايا فساد وبسوء إدارة أزمة كوفيد-19 التي أدخلت البلاد الجمعة في إغلاق تام جديد.

ومُنحت التظاهرة الترخيص على الرغم من الإغلاق التام المفروض والذي يقيد حركة الإسرائيليين لأغراض الترفيه ضمن نطاق كيلومتر واحد، بينما يتسع هذا النطاق لأغراض التبضع أو الذهاب إلى العمل إذا كانت وظائفهم مصنفة أساسية.

وشهدت التظاهرة التي نظمت مساء الأحد إقبالا أكبر مقارنة بالتظاهرات السابقة التي تنظم كل يوم سبت منذ نحو ثلاثة أشهر أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، على الرغم من القيود الجديدة، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

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ووضع المتظاهرون كمامات من دون التقيد بقواعد التباعد المفروضة لاحتواء وباء كوفيد-19.

وأشارت الشرطة إلى أن المحتجين أزالوا حواجز أقامتها في موقع التظاهر و“لم يلتزموا بالقواعد“.

وأوقفت الشرطة سائقا حاول صدم الحواجز التي أقامتها في محيط موقع التظاهر، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الواقعة والسائق.

وتسجل الإصابات في إسرائيل منذ أسبوعين معدلا هو من بين الأعلى عالميا، والجمعة أعادت فرض الإغلاق التام مع بداية الأعياد اليهودية، ما أثار نقمة شعبية عارمة.

والإغلاق الذي فرض الجمعة قبل ساعات من بدء رأس السنة اليهودية، سيمتد لثلاثة أسابيع ليشمل عيدي الغفران ”كيبور“ والعرش أو المظلة ”سوكوت“ اليهوديين.