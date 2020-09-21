كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان يعثر على أربع جثث لمهاجرين حاولوا الفرار إلى قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الاثنين، العثور على أربع جثث في المياه اللبنانية لمهاجرين غير شرعيين حاولوا الشهر الحالي الفرار مع العشرات غيرهم على متن قارب إلى قبرص قبل أن يضلوا طريقهم.

ويوم الاثنين الماضي، عثرت وحدة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، على القارب وكان على متنه 36 شخصا وآخر متوف في المياه الدولية قبالة الشواطئ اللبنانية.

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ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، توزع الركاب بين 25 سوريا وثمانية لبنانيين وثلاثة من جنسيات أخرى بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن عدد من الناجين وأقارب لهم قبل أيام، قولهم إن طفلين توفيا على متن الرحلة جراء الجوع والعطش مما دفع الركاب إلى رميهما في البحر، كما أقدم اثنان على السباحة لاستطلاع إمكانية العثور على وسيلة إنقاذ إلا أنهما لم يعودا.