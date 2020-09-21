كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني: رئيس الوزراء المكلف لم يقدم أي تشكيلة حكومية مقبولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، لم يقدم أي تشكيلة حكومية مقبولة.

وأضاف ميشال عون، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "نحن اليوم أمام أزمة في تشكيل حكومة ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب".

وتابع ميشال عون: "رئيس الوزراء المكلف لم يقبل آراء الكتل السياسية في البرلمان لتشكيل الحكومة".

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أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، عن أمله في تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إطلاق ورشة الإصلاحات، مجدداً الدعوة إلى حوار وطني لتحقيق الدولة المدنية.

وقال عون، في كلمة ألقاها خلال مأدبة غداء أقيمت على شرف نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه "أمام ضربات القدر، هناك احتمالان: الاستسلام أو الحفاظ على الأمل. لقد علمنا تاريخنا أن ننهض، ونعيد البناء، متطلعين أبدا نحو المستقبل"، مشيرا إلى أن "الماضي الغني بالتجارب، يحضنا اليوم على العمل، وهو خير معلّم لنا يدفعنا إلى عدم تكرار الأخطاء".

وتابع "يرتكز أملنا اليوم على تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إطلاق ورشة الإصلاحات الضرورية، من أجل الخروج بالبلد من الأزمة الحالية. والأمل يكمن أيضا في جعل آلامنا حافزا يدفعنا إلى أن نغدو دولة مدنية، حيث الكفاءة هي المعيار، والقانون هو الضامن للمساواة في الحقوق. وإنني تحقيقا لهذه الغاية، التزمت الدعوة إلى حوار وطني لكيما نبلغ إلى صيغة تكون مقبولة من الجميع".