كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استطلاع: معظم الشباب الأمريكي يفضلون بايدن.. لكن مؤيدي ترامب أكثر حماسًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع جديد أن الأمريكيين الشباب يفضلون جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، لكن يبدو أن أنصار ترامب أكثر حماسًا.

وقال 60٪ من الناخبين المحتملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إنهم سيصوتون لصالح بايدن، مقارنة بـ 27٪ لترامب، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد هارفارد كينيدي للسياسة يوم الاثنين.

لكن 56٪ من الناخبين المحتملين المؤيدين للرئيس "متحمسون للغاية" للتصويت له، مقارنة بـ 35٪ من الناخبين المحتملين الذين يدعمون المرشح الديمقراطي عند سؤالهم عن حماسهم.

ونظرًا لأن جائحة الفيروس التاجي "كورونا" قد قلبت جميع جوانب الحياة رأسًا على عق، بما في ذلك الطرق التي يشارك بها الناس في الانتخابات، فقد وجد الاستطلاع أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالتصويت بين الشباب الأمريكي.

وقال 63 في المائة من المستطلعين إنهم "بالتأكيد" سيصوتون في انتخابات نوفمبر، في نفس الوقت قبل أربع سنوات، قال أقل بقليل من نصف (47٪) من الشباب الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون بالتأكيد.

تم مسح أكثر من 1200 شاب أمريكي في الفترة من 28 أغسطس إلى 9 سبتمبر، مع وجود ناخبين محتملين كمجموعة فرعية من المجموعة. وبلغت نسبة هامش الخطأ في الاستطلاع 3.2 نقطة مئوية.

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ووجد الاستطلاع أيضًا أن الشباب الأمريكي متشكك بشأن لقاح مضاد لفيروس كورونا في المستقبل، حتى عندما يقول ترامب والقادة في جميع أنحاء العالم إنهم يتسابقون لتطوير واحد.

يقول ربع الشباب الأمريكيين فقط إنهم سيحصلون "بالتأكيد" على لقاح ضد فيروس كورونا، بينما قال 22٪ آخرون إنهم "على الأرجح" سيحصلون عليه.

من بين الناخبين المسجلين، قال 34٪ من الديموقراطيين الشباب إنهم سيحصلون "بالتأكيد" على لقاح ضد فيروس كورونا، مقارنة بـ 14٪ من الجمهوريين.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن قدرة الولايات المتحدة على تجاوز الزاوية مع الوباء قد تتضرر إذا اختار الأمريكيون عدم قبول لقاح في المستقبل.

وزعم ترامب الأسبوع الماضي أن "كل أمريكي" سيحصل على لقاح ضد فيروس كورونا بحلول أبريل، لكن الجدول الزمني لتوقع اللقاح بشكل معقول كان محل خلاف بين المسؤولين الحكوميين.

وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض روبرت ريدفيلد، الأسبوع الماضي، إن لقاحًا ضد فيروس كورونا لن يكون متاحًا على الأرجح للتوزيع على نطاق واسع حتى الصيف أو الخريف المقبل.