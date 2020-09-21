كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: المملكة المتحدة ستواجه 50000 حالة إصابة بكورونا يوميًا بحلول أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة من أن المملكة المتحدة قد تشهد 50000 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد يوميًا بحلول منتصف أكتوبر دون قيود إضافية.

ووفقًا لموقع "بي بي سي"، قال السير "باتريك فالانس" إنه "من المتوقع أن يؤدي إلى حوالي 200 حالة وفاة في اليوم" بعد شهر من ذلك.

تأتي الإحاطة بينما يدرس رئيس الوزراء بوريس جونسون ما إذا كان سيقدم مزيدًا من الإجراءات في إنجلترا.

يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 3899 حالة يومية أخرى و18 حالة وفاة في المملكة المتحدة.

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وفي حديثه إلى جانب كبير المستشارين الطبيين للحكومة، البروفيسور كريس ويتي أكد السير باتريك أن الأرقام المقدمة لم تكن تنبؤًا، لكنه أضاف: "في الوقت الحالي، نعتقد أن الوباء يتضاعف كل سبعة أيام تقريبًا.

"وإضاف: "هذا أمر كبير جدًا، ولكن إذا استمر ذلك بلا هوادة، وهذا يتضاعف كل سبعة أيام، إذا استمر ذلك، فسوف ينتهي بك الأمر مع ما يقرب من 50000 حالة في منتصف شهر أكتوبر يوميًا.

"لذا فإن التحدي يكمن في التأكد من أن الوقت المضاعف لا يستمر سبعة أيام.

"هذا يتطلب السرعة، ويتطلب العمل ويتطلب ما يكفي من أجل التمكن من إسقاط ذلك."