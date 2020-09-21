كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تطلق حملة "خليفة الإنسانية" للتصدي لوباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية بالإمارات، بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حملة "كوفيد-19"، وتقديم الدعم الإنساني في كافة أنحاء البلاد.

وكان الصندوق، استقبل مساهمات مادية وعينية من الشركات شملت آلاف الطرود من المواد الغذائية والصحية، وأجهزة ذكية لدعم مبادرة التعلم عن بعد، والمعدات الطبية العاجلة للمستشفيات والمرضى ودعم المبدعين المستقلين والمؤسسات الإبداعية الصغيرة المتأثرة بالجائحة.

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وأعلن الصندوق، أن عدد المستفيدين من المبادرات بلغ أكثر من 395 ألف مستفيد في جميع مناطق الإمارات منها 56,529 أسرة تضم ما بين 4 إلى 12 فردا لكل عائلة بالإضافة إلى أكثر من 167,000 فرد بمن فيهم موظفو خط الدفاع الأول، والحالات الإيجابية المسجلة بالفيروس ومختلف فئات المجتمع، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية للشركات لدعم المشاريع والمبادرات التي أدارها الصندوق لخدمة المتطلبات ذات الأولوية الوطنية للتصدي للتحديات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، في كل من القطاعات الطبية والصحية والتعليمية.

وعملت المؤسسة مع الصندوق على توجيه مساهمات القطاع الخاص لتنفيذ جميع المشاريع ذات الأولوية المدرجة على المنصة الذكية للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، والتي تتماشى مع أولويات الدولة، حيث تضم المنصة مبادرات ذات أولوية لوزارة الاقتصاد، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وتوج هذا التعاون بتوقيع مؤسسة خليفة الإنسانية شراكة استراتيجية مع الصندوق لتنفيذ مبادرات تخدم جهود الدولة في مكافحة الفيروس في إطار ركائز الصحة والسلامة ورفاه المجتمع.