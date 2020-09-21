كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 71 وفاة و6196 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الاثنين، 6196 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة كورونا، ارتفاع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و109595 إصابة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، وفاة 71 شخصا خلال اليوم الماضي جراء إصابتهم بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19489 وفاة حتى الآن.

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وتماثل للشفاء 2616 شخصا خلال اليوم الماضي ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 911973 منذ بدء تفشي الوباء.

هذا وبلغ عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا، التي تم إجراؤها في مختلف أنحاء روسيا 43 مليونا و103912 اختبارا.

وسجلت روسيا لليوم الرابع على التوالي ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز 6 آلاف إصابة يوميا، وذلك نتيجة الزيادة في عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين، بعد العودة المدرسية وانتهاء العطل الصيفية وعودة الحياة إلى طبيعتها.