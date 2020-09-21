ابتداء من اليوم المحمدية تحت حجر جزئي..الدخول والخروج من المدينة برخصة وإجراءات أخرى-التفاصيل

قررت السلطات، إخضاع مدينة المحمدية لتدابير الحجر الصحي الجزئي على إثر تصاعد أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المدينة.

ويفرض القرار الصادر عن عمالة المحمدية، والذي سيبدأ في تنفيذه انطلاقا من الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدينة، ومنع كل التجمعات والتجمهرات بها، وإغلاق المحلات التجارية والأسواق الممتازة ومحلات المأكولات السريعة على الساعة العاشرة ليلا.

كما تقرر إغلاق الحدائق العمومية واستمرار إغلاق الشواطئ، وملاعب القرب وقاعات الرياضة، وتقليص الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي إلى النصف، ومنع ولوج حافلات الدار البيضاء، مع التشديد في مراقبة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية من انتقال العدوى.

من جهة أخرى، تقرر إغلاق عدد من أحياء المدينة، وهي الحسنية 2، وحي النصر، وحي الراشدية، كما تقررأغلاق أحياء بجماعة الشلالات في تجزئة الشلال، وتجزئة الصفا، فضلا عن حي الفتح 1 بجماعة بنيخلف.

وفيما يخص الأحياء المذكورة، فقد تقرر منع التنقل إليها الا برخصة استثنائية، مع إغلاق المحلات والمقاهي بها في الساعة الثامنة ليلا، وأسواق القرب في الساعة الرابعة بعد الزوال، مع إغلاق الحمامات وصالات التجميل.