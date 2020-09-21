أمن العرائش يداهم شقة في وسط المدينة معدة لتدخين الشيشة وممارسة الدعارة

داهمت عناصر من الشرطة القضائية، مساء أمس الأحد، في العرائش، إحدى الشقق، الموجودة في عمارة سكنية بشارع محمد بن عبد الله، بعدما حولها صاحبها إلى مكان لتدخين الشيشة، وممارسة الدعارة.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن السكان اشتكوا مرارا من الضوضاء، التي يحدثها غرباء، بشكل يومي، بسبب تشغيلهم للموسيقى الصاخبة، ناهيك عن رائحة “الشيشا”، التي أصبحت لا تفارق العمارة، ما دفع المصالح الأمنية إلى الإنتقال إلى عين المكان، حيث حجزت عددا من النرجيلات، ومخدر المعسل.
وأضافت المعطيات ذاتها أنه جرى توقيف صاحب الشقة، وحوالي 15 فتاة، في حين تم الاستماع إلى شهود عيان من سكان العمارة في محضر رسمي، قصد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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