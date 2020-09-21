تادلة.. إطلاق رصاصتين تحذيريتين أثناء تدخل أمني لتوقيف 3 أشخاص…أحدهم أشهر بندقية صيد في وجه الشرطة

استعمل ضابط شرطة، يعمل في الفرقة المحلية للشرطة القضائية في المفوضية الجهوية للأمن في مدينة قصبة تادلة سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 21 شتنبر الجاري.

وحسب بلاغ لولاية أمن بني ملال، فإن ضابط شرطة اضطر إلى استعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، أثناء تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص، عرضوا أمن المواطنين، وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء جدي، وخطير عبر التهديد بالسلاح الناري.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة كانت قد أوقفت سيارة لنقل البضائع يشتبه في استعمالها في ترويج المخدرات على مستوى نقطة المراقبة المرورية بوسط المدينة، غير أن ركابها أبدوا مقاومة عنيفة وقام أحدهم بإشهار بندقية صيد، وهو ما اضطر ضابط الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، مكنتا من تحييد الخطر الناتج عنهم قبل أن يتمكنوا من الفرار.

وفتح بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.