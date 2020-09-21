3الخميسات…3 شبان يعتلون لاقطًا هوائيًا مهددين بالانتحار: الموت ولا المذلة-فيديو

أقدم عدد من الشبان القاطنين بأحد الأحياء الصفحية بمدينة الخميسات، قبل قليل، على خطوة خطيرة احتجاجا على قرار بهدم منازلهم.

واعتلى ثلاثة شبان أحد اللواقط الهوائية بحي حليمة، مهددين بالإنتحار ومطالبين بإنصافهم، حيث رفعو شعارات “الموت ولا المذلة”، مع اتهم “مافيا العقار” بمحاولة السطو على الأراضي بتوافق مع مسؤولين.

واستنفرت الخطوة السلطات الأمنية بالمدينة، حيث تجري حاليا محاولات لإقناعهم بالعدول عما ينوون القيام به.