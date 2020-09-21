كورونا في ارتفاع في سبتة المحتلة.. والحصيلة التراكمية تصل إلى 531 إصابة

لا تزال الحصيلة التراكمية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في ارتفاع بسبتة المحتلة، حيث بلغت531 إصابة، بعد تسجيل 10 حالات جديدة، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبحسب موقع “إلفارو”، فإن الحالات النشطة بلغت 111حالة، بينها 106 تخضع للعزل المنزلي، و5 حالات تتلقى العلاج بالمستشفى الجامعي لسبتة المحتلة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحصيلة التراكمية لحالات الشفاء، وصلت إلى 410 حالات، بعد أن تماثلت 59 حالة للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 10 حالات.

ويوصي المصدر نفسه بضرورة اتباع السكان للإجراءات الصحية، من أجل تجنب انتشار العدوى، من قبيل غسل اليدين مرات كثيرة بالماء والصابون، أو بمحلول كحولي، وتغطية الفم عند السعال، واستعمال منديل ورقي.