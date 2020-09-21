شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 530 إصابة جديدة كورونا وحالة وفاة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 530 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد " كوفيد - 19" ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 99964 حالة، في حين سُجّلت حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 585 حالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3944 مسحة، ليبلغ مجموها 711236 مسحة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 762 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 90930 حالة.