شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 530 إصابة جديدة كورونا وحالة وفاة واحدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3944 مسحة، ليبلغ مجموها 711236 مسحة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 762 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 90930 حالة.
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