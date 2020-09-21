شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يطيح بوزير الصحة في التشيك والان نبدء بالتفاصيل

استقال وزير الصحة التشيكي آدم فويتيش، اليوم الاثنين، وسط انتقادات لطريقة إدارته لأزمة جائحة فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة.

وعين رئيس الوزراء أندريه بابيش بدلا منه خبير علم الأوبئة رومان بريمولا، الذي ساعد في قيادة مواجهة الدولة الواقعة في وسط أوروبا لموجة التفشي الأولى للفيروس في مارس.

وقال بابيش في مؤتمر صحفي "مهمة بريمولا الرئيسية ستكون إدارة الأزمات"، مضيفا أن ذلك يعني تطبيق الأنظمة الموضوعة بالفعل للتصدي للوباء.