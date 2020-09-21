شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يطيح بوزير الصحة في التشيك والان نبدء بالتفاصيل
وعين رئيس الوزراء أندريه بابيش بدلا منه خبير علم الأوبئة رومان بريمولا، الذي ساعد في قيادة مواجهة الدولة الواقعة في وسط أوروبا لموجة التفشي الأولى للفيروس في مارس.
وقال بابيش في مؤتمر صحفي "مهمة بريمولا الرئيسية ستكون إدارة الأزمات"، مضيفا أن ذلك يعني تطبيق الأنظمة الموضوعة بالفعل للتصدي للوباء.
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