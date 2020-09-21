شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة قياسية في إصابات كورونا في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إندونيسيا قرابة 4200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وهي أعلى قفزة يومية في البلاد، مع تصاعد الدعوات الموجهة للحكومة لتأجيل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في ديسمبر.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه تم تسجيل 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 248 ألفا و852 حالة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفع بـ 124 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 9677 حالة وفاة.

وأفاد الخبراء بأن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث أن البلاد لديها واحدة من أدنى معدلات الفحص لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا في العالم.