شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تفاقم كورونا.. ولايات هندية تعيد فتح المدارس والان نبدء بالتفاصيل

جرى اليوم الاثنين إعادة فتح المدارس بصورة جزئية في العديد من الولايات الهندية، وذلك على الرغم من مخاوف الطلبة وأولياء الأمور في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابات والوفيات التي يتم تسجيلها يوميا نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن الهند هي ثاني أكبر دولة من حيث عدد حالات الاصابة بعد الولايات المتحدة، حيث أعلنت تسجيل 5 ملايين و486 ألفا و580 حالة مؤكدة بمرض "كوفيد19-"، وأكثر من 87 ألفا و800 حالة وفاة. وكانت قد أعلنت تسجيل أكبر عدد من حالات الاصابة اليومية على مستوى العالم في الأسابيع الأخيرة، كما أعلنت تسجيل 86961 إصابة و1130 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.