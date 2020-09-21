شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ تخفيف قيود فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت مصر اليوم الاثنين في تنفيذ حزمة من إجراءات تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد تشمل إقامة صلاة الجنازة والأفراح.

واشترط وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ، إقامة صلاة الجنازة وفق ضوابط محددة تشمل إقامتها بالمساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة.

وبدأ اليوم أيضا تطبيق حزمة قرارات اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" يوم الاثنين الماضي، منها إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 بالمئة وبحد أقصى 150 فردا.

ووافقت اللجنة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 بالمئة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.