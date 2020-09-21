شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص: الاجتماع الأوروبي سيبحث فرض عقوبات على تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس القبرصي أن بلاده واليونان تتحركان بحزم بهدف الإنهاء الفوري لأعمال تركيا غير القانونية في شرق المتوسط، وقال وزير الخارجية القبرصي أن الرد الأوروبي على أي انتهاكات يجب أن يكون متسقا والاجتماع الأوروبي في بروكسل سيبحث فرض عقوبات على تركيا.

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