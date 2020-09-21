شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط»: ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، "يان كوبيتش" المنسق الأمم للبنان، بمقر الأمانة العامة للجامعة للحديث عن الأوضاع في لبنان، والجهود المبذولة لإخراج البلد من أزمته السياسية والاقتصادية العميقة.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الأمين العام تناول مع المسئول الأممي الصعوبات والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكداً أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني في البدء في تحقيق الإصلاح الشامل.

وذكر المصدر أن الأمين العام للجامعة شدد على أن طبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا تتطلب جهداً استثنائياً من القادة والسياسيين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حلول وسط تسمح بالاتفاق على خروج الحكومة للنور، مُضيفاً أن من مصلحة لبنان الحفاظ على الزخم الدولي الكبير الذي تشكل لدعمه في أعقاب كارثة انفجار المرفأ في 4 أغسطس.

وقال المصدر ان الامين العام ناقش مع المبعوث الاممي كذلك الاعداد لاجتماع يعقد لمجموعة دعم لبنان عبر الفيديوكونفرانس في وقت لاحق من الاسبوع الجاري بدعوة من سكرتير عام الامم المتحدة ووزير خارجية فرنسا.