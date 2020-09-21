شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تستعد لموجة ثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الاثنين أنها تستعد لموجة ثانية من كورونا، رغم عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووقوف العدد الإجمالي الحالي للإصابات عند 3506 حالات، والوفيات عند 59 حالة، بحسب ما نقلته صحيفة "بانكوك بوست" عن مركز إدارة وضع "كوفيد-19".

من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، اليوم الاثنين، بمتطوعي الصحة العامة، لتفانيهم في مكافحة الوباء، وطلب منهم عدم التهاون والبقاء يقظين لموجة ثانية محتملة من الإصابات.

قال رئيس الوزراء في منتدى حول الاستعدادات التي تقوم بها البلاد لمواجهة موجة ثانية محتملة: "إن وجود متطوعين في قطاع الصحة العامة، هو أمر مهم لاحتواء "كوفيد-19". إنهم يمثلون خط المواجهة، ويعملون بكفاءة مع السكان المحليين".