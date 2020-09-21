شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف وظيفة جديدة.. ألمانيا تدعم قطاع التمريض والان نبدء بالتفاصيل
يعتزم وزير الصحة الألماني ينس شبان تمويل 20 ألف وظيفة جديدة في قطاع التمريض.
وقال شبان في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "العمل في التمريض سيصبح جذابا مجددا، عندما يشارك في العمل المزيد من الزملاء والزميلات .. لذلك سنمول 20 ألف وظيفة مساعد جديدة في رعاية المسنين، وستستفيد من ذلك كل دار رعاية في ألمانيا".
ومن المقرر تقديم مشروع قانون لتحسين الرعاية الصحية إلى مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء. ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير .2021
ووفقا لبيانات الوزير، سيُجرى تمويل 20 ألف وظيفة جديدة بالكامل عبر رسوم إضافية للأجر من خلال صناديق التأمينات التمريضية.
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