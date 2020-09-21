شكرا لقرائتكم خبر عن مع تفاقم كورونا.. بريطانيا تتجه للعزل العام والان نبدء بالتفاصيل

يبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى لمواجهة مرض كوفيد-9، مع تسارع وتيرة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتشهد بريطانيا ارتفاعا في معدلات الإصابات الجديدة بالمرض إلى ما لا يقل عن ستة آلاف حالة يوميا، حسبما أظهرت بيانات منشورة قبل أسبوع، وتتزايد أعداد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى الضعف كل ثمانية أيام، في حين تشهد عمليات إجراء الفحوص تخبطا.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس لشبكة سكاي "من المؤكد أننا نشهد وضعا حرجا للغاية هذا الصباح ... ومن الواضح أننا متأخرون بأسابيع قليلة عما نراه في مناطق أخرى من أوروبا".