شكرا لقرائتكم خبر عن 2675 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2675 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 26 وفاة. وأفادت السلطات الصحية في أوكرانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 178.353 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3583 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 78.184 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2675 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.