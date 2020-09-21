شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل انخفاضا طفيفا في الإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1130 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 87 ألفا و 882 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 93 ألفا و 356 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يعد ذلك ثالث يوم على التوالي تتجاوز في حالات الشفاء الاصابات.
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