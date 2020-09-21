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الهند تسجل انخفاضا طفيفا في الإصابات بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 86 ألفا و 961 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس خمسة ملايين و 487 ألفا و 580 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1130 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 87 ألفا و 882 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 93 ألفا و 356 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يعد ذلك ثالث يوم على التوالي تتجاوز في حالات الشفاء الاصابات.

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