شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل انخفاضا طفيفا في الإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 86 ألفا و 961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس خمسة ملايين و 487 ألفا و 580 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1130 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 87 ألفا و 882 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 93 ألفا و 356 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يعد ذلك ثالث يوم على التوالي تتجاوز في حالات الشفاء الاصابات.