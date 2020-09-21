شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع الألمانية» تؤسس مركزاً للعمليات الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

تطلق وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور اليوم الاثنين إشارة تشغيل مركز جديد للعمليات الفضائية تابع للسلاح الجوي الألماني. وبحسب بيانات الجيش الألماني، فإن المركز جزء من مركز عمليات السلاح الجوي في مدينة أوديم بولاية شمال الراين-ويستفاليا. ويهدف مركز العمليات الفضائية (مركز العمليات الجوية والفضائية) إلى المساعدة في حماية الأقمار الاصطناعية من التداخل والهجمات، وأيضا إلى مراقبة الصواريخ التي يمكن أن تشكل تهديدا للمناطق المأهولة بالسكان عند عودتها إلى الغلاف الجوي. ويتولى مركز العمليات رصد وتصنيف الأجسام الفضائية وما يسمى "بالمخلفات الفضائية"، والتي يمكن أن تشكل تهديدا للأجهزة الأخرى.

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