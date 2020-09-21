شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ستة وإصابة العشرات جراء العاصفة «نول» في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بعد أن ضربت العاصفة الاستوائية نول الساحل الأوسط لفيتنام، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم الاثنين.

ووصلت العاصفة إلى اليابسة بالقرب من مدينتي هوي ودا نانج السياحيتين الرائعتين يوم الجمعة. ولقي أربعة أشخاص حتفهم في المقاطعة التي تقع فيها هوي، وشخص واحد في كل من مقاطعتي ها تينه وكوانج بينه المجاورتين.

وضعفت نول عندما ضربت الساحل، لكنها استمرت في التحرك برياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة. وأصيب 112 على الأقل في العاصفة التي تسببت أيضًا في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في المقاطعات الوسطى