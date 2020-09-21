شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن كوريا الجنوبية سجلت 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة القول إن من الحالات الجديدة 55 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 23 ألفا و و45 حالة. ويشار إلى أن اليوم هو ثاني يوم تسجل فيه كوريا الجنوبية إصابات أقل من 100 إصابة منذ 38 يوما.

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