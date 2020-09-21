2020-09-21 | 15:32
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إعادة انتخاب، لويس روبياليس، كرئيس له من جديد خلال الانتخابات التي عُقدت في مقره صباح اليوم، الأثنين.
وكان روبياليس قد تم انتخابه في مايو 2018 قبل انطلاق كأس العالم في روسيا، وكانت أولى قرارته هي إقالة مدرب المنتخب الإسباني، جولين لوبيتيجي، بعد معرفته بتوقيعه على عقود تدريب ريال مدريد.
روبياليس كان رئيس اتحاد اللاعبين الإسبان حتى عام 2017، قبل أن يستقيل بهدف الترشح لانتخابات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
الجدير بالذكر أن أسطورة حراس ريال مدريد، إيكر كاسياس، كان مرشحًا لمنصب الرئيس ولكن انسحب منذ فترة نظرًا للوضع الذي كانت تعيشه البلاد بسبب فيروس كورونا وطالب الجميع بالاتحاد من أجل نجاح الكرة الإسبانية في السنوات المقبلة لتخطي الأزمة الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. تجديد الثقة برئيس اتحاد الكرة الإسباني حتى 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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