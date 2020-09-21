العراق يعلن الموقف الوبائي بشأن كورونا لليوم الاثنين

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لفايروس كورونا في العراق. واظهر الموقف الوبائي ان حالات الشفاء اعلى من حالات الاصابات بكورونا. وسجلت الوزارة ان "الاصابات بكورونا 3821 حالة والشفاء 4484 حالة". Advertisements كما سجلت "70 حالة وفاة بكورونا في العراق".

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