القانونية النيابية تستضيف مفوضية الانتخابات الاربعاء القادم

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللجنة القانونية عقدت، اليوم، اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول اعمالها".وأضاف البيان، أن "اللجنة ناقشت تقريرها بشأن التعديل الثاني للمحكمة الاتحادية وقررت عرضه للقراءة الثانية في جلسة اليوم الاثنين، كما ناقشت مقترحات القوانين الخاصة باللجنة او المحال اليها من اللجان النيابية الاخرى وتحديد الاولويات التشريعية بشأن المضي بتشريعها".

وقررت اللجنة، بحسب البيان، "استضافة مفوضية الانتخابات الاربعاء القادم بالاضافة الى مخاطبة عدد من اللجان المعنية لمناقشة تعديل قانون الاحوال الشخصية والمتعلق بالمدة ٥٧ ، فضلا عن مناقشة عقود الاطعام في السجون والاصلاحيات في وزارة العدل".