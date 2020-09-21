قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، استضافة مفوضية الانتخابات الاربعاء القادم لاكمال تشريع قانون انتخابات مجلس النواب.ض
وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللجنة القانونية عقدت، اليوم، اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول اعمالها".
وأضاف البيان، أن "اللجنة ناقشت تقريرها بشأن التعديل الثاني للمحكمة الاتحادية وقررت عرضه للقراءة الثانية في جلسة اليوم الاثنين، كما ناقشت مقترحات القوانين الخاصة باللجنة او المحال اليها من اللجان النيابية الاخرى وتحديد الاولويات التشريعية بشأن المضي بتشريعها".
وأضاف البيان، أن "اللجنة ناقشت تقريرها بشأن التعديل الثاني للمحكمة الاتحادية وقررت عرضه للقراءة الثانية في جلسة اليوم الاثنين، كما ناقشت مقترحات القوانين الخاصة باللجنة او المحال اليها من اللجان النيابية الاخرى وتحديد الاولويات التشريعية بشأن المضي بتشريعها".
وقررت اللجنة، بحسب البيان، "استضافة مفوضية الانتخابات الاربعاء القادم بالاضافة الى مخاطبة عدد من اللجان المعنية لمناقشة تعديل قانون الاحوال الشخصية والمتعلق بالمدة ٥٧ ، فضلا عن مناقشة عقود الاطعام في السجون والاصلاحيات في وزارة العدل".
كانت هذه تفاصيل خبر القانونية النيابية تستضيف مفوضية الانتخابات الاربعاء القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.