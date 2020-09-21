اكثر من 700 اصابة بكورونا في كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، تسجيل ١٧ حالة وفاة و٧٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية.
٢٢٦ في أربيل
و٩٢ في السليمانية، ٢٧ في كرميان
٣٤٦ في دهوك
٣٩ في حلبجة
٢١٥ في أربيل
١٧ السليمانية، ٣٣ في كرميان
١٦١ في دهوك
٣١ في حلبجة
وبلغت الوفيات الجديدة ١٧حالة، ٤ في أربيل، ٧ في السليمانية، و٦ في دهوك.
وأجملت الوزارة أن "عدد الإصابات في الإقليم وصلت إلى ٤١٧٣٢ (١٥٧٣٩ في اربيل، ١٤٨٠١ في السليمانية، ٩٧٧١ في دهوك، ١٤٢١ في حلبجة)".
وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى ٢٦٩٢١ (١٢٢٧٣ في اربيل، ٩٦٠٨ في السليمانية، ٣٧١٠ في دهوك، ١٣٣٠ في حلبجة).
ولا يزال ١٣٢٧٥ شخصا يتلقون العلاج (٢٩٣٥ في اربيل، ٤٤٠١ في السليمانية، ٥٨٧٧ في دهوك، ٦٢ في حلبجة)
وارتفعت حالات الوفاة إلى ١٥٣٦ (٥٣١ في أربيل، ٧٩٢ في السليمانية، ١٨٤ في دهوك، ٢٩ في حلبجة).
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