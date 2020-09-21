اكثر من 700 اصابة بكورونا في كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انها "سجلت ٧٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت على الشكل التالي: ٢٢٦ في أربيل و٩٢ في السليمانية، ٢٧ في كرميان ٣٤٦ في دهوك ٣٩ في حلبجة





٢١٥ في أربيل واشارت الوزارة إلى "تعافي ٤٥٧ مصابا آخرين من الفيروس:٢١٥ في أربيل ١٧ السليمانية، ٣٣ في كرميان ١٦١ في دهوك Advertisements ٣١ في حلبجة

وبلغت الوفيات الجديدة ١٧حالة، ٤ في أربيل، ٧ في السليمانية، و٦ في دهوك.

وأجملت الوزارة أن "عدد الإصابات في الإقليم وصلت إلى ٤١٧٣٢ (١٥٧٣٩ في اربيل، ١٤٨٠١ في السليمانية، ٩٧٧١ في دهوك، ١٤٢١ في حلبجة)".

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى ٢٦٩٢١ (١٢٢٧٣ في اربيل، ٩٦٠٨ في السليمانية، ٣٧١٠ في دهوك، ١٣٣٠ في حلبجة).

ولا يزال ١٣٢٧٥ شخصا يتلقون العلاج (٢٩٣٥ في اربيل، ٤٤٠١ في السليمانية، ٥٨٧٧ في دهوك، ٦٢ في حلبجة)

وارتفعت حالات الوفاة إلى ١٥٣٦ (٥٣١ في أربيل، ٧٩٢ في السليمانية، ١٨٤ في دهوك، ٢٩ في حلبجة).