بريطانيا تكشف حقيقة "الرحلة السرية" لجونسون إلى إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الحكومة البريطانية صحة تقارير إعلامية في إيطاليا بشأن "رحلة سرية"، قام بها رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى البلاد قبل نحو أسبوعين، ووصفت تلك المزاعم بأنها "غير حقيقية تماماً".



وقال متحدث باسم الحكومة: "هذه القصة غير صحيحة على الإطلاق. لم يسافر رئيس الوزراء إلى إيطاليا في الأشهر الأخيرة. كل من ينشر هذه الادعاءات يكرر معلومات كاذبة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان جونسون قد سافر إلى بيروجيا في الأسبوعين الماضيين، وهو ما قال مطار إقليم أومبريا الإيطالي، إنه حدث في بيان، قال وزير النقل، جرانت شابس: "لا أعرف ذلك. أعتقد أنه خطأ، على حد علمي".

وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أشارت إلى الرحلة المزعومة بعد أن سافر لاعب برشلونة لويس سواريز إلى بيروجيا في 17 سبتمبر/أيلول، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية .

وأصدر المطار بيانًا صحفيًا قال فيه إنه بالإضافة إلى سواريز، وصل جونسون أيضًا إلى هناك في الأيام الأخيرة.

وقالت "لا ريبوبليكا" إنه بعد أن قدمت استفسارات حول رحلة جونسون، أكد مطار "سان فرانشيسكو داسيسي" أنه هبط هناك خلال الأسبوع السابق لسواريز.

ونقلت الصحيفة عن أحد موظفي المطار قوله إن رئيس الوزراء البريطاني وصل إما في 11 سبتمبر/أيلول، الجمعة، أو في اليوم السابق.

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وقال مصدر آخر إنه وصل "يوم الجمعة 11 سبتمبر الساعة 2 ظهرًا وغادر يوم الاثنين 14 سبتمبر الساعة 7.45 صباحًا".

وربما يُنظر إلى الادعاء بأن جونسون قام بزيارة سرية على ما يبدو إلى بيروجيا على أنه مثير للاهتمام بشكل خاص نظرًا لأنه قام بذلك من قبل، وفق "الجارديان".

وفي أبريل/نيسان 2018، عندما كان وزيرا للخارجية، تم تصوير جونسون وهو يبدو أشعثًا إلى حد ما في مطار "سان فرانشيسكو داسيسي".

واتضح أن جونسون أقام في قصر تيرانوفا، وهي قلعة تم ترميمها يملكها الملياردير الإعلامي والشخصية الاجتماعية يفجيني ليبيديف، المعروف بإقامة حفلات فخمة.

وتظهر صورة جونسون في المطار إلى أنه ذهب إلى إيطاليا بدون حراسة أمنية الشرطة. ووفقًا لراكب آخر على متن رحلة العودة إلى المملكة المتحدة، كان جونسون بمفرده، على ما يبدو بدون أي أمتعة.