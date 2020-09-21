بايدن يتفوق ماليا على ترامب.. تبرعات قياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفوق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن ماليا، على منافسه الديمقراطي الرئيس دونالد ترامب، بفضل جمع تبرعات قياسية خلال سبتمبر/أيلول الجاري.



وأعلن فريق المرشح الديمقراطي، أن حملة بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية ولجان جمع التبرعات المشتركة جمعت 466 مليون دولار نقدًا.

في المقابل، جمعت حملة ترامب 325 مليون دولار نقدًا، حسبما أعلن مدير اتصالات حملته، تيم مورتو، الجمعة، ما يعني تقدم بايدن بفارق 141 مليون دولار.

وخلال فترة الربيع، كان بايدن متأخراً بمبلغ 187 مليون دولار عن ترامب، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

ويبدو أن الإنفاق البطيء لحملة بايدن، خلال فصل الربيع، والإنفاق الضخم من قبل ترامب الذي "أدى إلى محو تقدم الرئيس المالي الهائل في السابق"، ساهم في هذا التحول، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكان العامل الآخر هو عمليات جمع الأموال الصيفية التي حققها نائب الرئيس السابق والتي ارتفعت بعد أن عين السناتور كامالا هاريس (ديمقراطية من كاليفورنيا) نائبة له في الانتخابات.

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وتشير مجلة "بوليتيكو" إلى أن "بايدن فاق إنفاق ترامب من 130 مليون دولار إلى 61 مليون دولار، وهو تفاوت ظهر بشدة على شاشات التلفزيون، عندما اختفت حملة ترامب في عدة ولايات رئيسية".

لكن مدير حملة ترامب، بيل ستيبين، رفض المخاوف الشهر الماضي من أن الجمهوريين يواجهون "أزمة نقدية"، قائلاً إنهم "يديرون الميزانية بعناية".

وكان الرقم القياسي السابق فيما يخص جمع التبرعات، خلال شهر واحد، لصالح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي جمع 193 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول 2008، قبل توليه الفترة الرئاسية الأولى، فيما جمعت هيلاري كلينتون 143 مليون دولار في أغسطس/ آب 2016، وعلى النقيض منهما جاء دونالد ترامب الذي جمع 90 مليون دولار فقط في ذلك الشهر.



وكان موقع "ذا هيل" الأمريكية أشار إلى أن حملة بايدن أنفقت أكثر من مليون دولار على ‏إعلانات التلفزيون فى 15 ولاية صوتت عشر منها لصالح ترامب عام 2016.

فيما أنفقت ‏حملة ترامب عشرات الملايين من الدولارات في 12 ولاية، صوتت ثلاثة منها فقط لصالح ‏كلينتون قبل أربع سنوات.‏

وبحسب الموقع، خصص بايدن فى هذا العام، أكثر من 21 مليون دولار للإعلانات فى أريزونا، بينما أنفق ترامب ما ‏يقرب من 9 ملايين دولار بنفس الولاية.