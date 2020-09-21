الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين إن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة واقترح إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية.



وأضاف عون في خطاب تلفزيوني نشره حساب الرئاسة على تويتر مقتطفات منه "مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب".

Advertisements

وردا على سؤال عن الاتجاه الذي سيسير فيه لبنان إذا لم يتفق القادة المنقسمون وتداعي الجهود الفرنسية للحث على تشكيل الحكومة. قال عون "طبعا على جهنم".

وسئل عون أيضا عما إذا كان خطاب تلفزيوني ألقاه اليوم يعني أنه لا أمل في انفراجة، فقال للصحفيين "لا .. يمكن يصير عجيبة".