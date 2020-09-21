الارشيف / اخبار العالم

الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين إن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة واقترح إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية.

 

وأضاف عون في خطاب تلفزيوني نشره حساب الرئاسة على تويتر مقتطفات منه "مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب".

Advertisements

 

وردا على سؤال عن الاتجاه الذي سيسير فيه لبنان إذا لم يتفق القادة المنقسمون وتداعي الجهود الفرنسية للحث على تشكيل الحكومة. قال عون "طبعا على جهنم".

 

وسئل عون أيضا عما إذا كان خطاب تلفزيوني ألقاه اليوم يعني أنه لا أمل في انفراجة، فقال للصحفيين "لا .. يمكن يصير عجيبة".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا