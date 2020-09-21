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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنقرة تستدعي فايز السراج بشكل مفاجئ.. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت مصادر من حكومة الوفاق الوطني الليبية إن فايز السراج سيؤدي زيارة مفاجئة إلى تركيا.
ومن جهته، قال مصدر آخر في أنقرة،وفقا لوكالة نوفا الإيطالية إن السراج كان من المفترض أن يصل الليلة الماضية إلى العاصمة التركية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا منزعجة من قرار السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية.
وأعلن السراج عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
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