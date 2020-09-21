شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير سعودي: سنعتمد على الحلول التقنية لمراحل العودة التدريجية للعمرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 الرياض - الخليج 365 كشف وزير سعودي، عن آليات ومراحل العودة التدريجية للعمرة.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن الوزارة ستعتمد في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميا ومحليا. Advertisements جاء ذلك خلال الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر بعنوان "التحول المؤسسي في شركات العمرة ومقدمي الخدمات للمعتمرين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير سعودي: سنعتمد على الحلول التقنية لمراحل العودة التدريجية للعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.