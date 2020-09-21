شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندونيسيا تشهد أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت بيانات وزارة الصحة في إندونيسيا،اليوم الاثنين، تسجيل 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أكبر قفزة يومية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 248852.



وأضافت البيانات أن عدد الوفيات زاد 124 ليصل الإجمالي إلى 9677 وهو الأعلى بين بلدان جنوب شرق آسيا.

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