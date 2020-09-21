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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ يوليو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت روسيا اليوم الاثنين تسجيل 6196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى عدد يومي من الإصابات منذ 18 يوليو.
وهذا ثالث يوم على التوالي تزيد فيها الأعداد اليومية المسجلة عن ستة آلاف، بما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و109595 في رابع أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم.
وقال المركز المعني بمكافحة كورونا إن 71 مريضاً توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 19489.
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