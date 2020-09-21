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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 أشخاص في قصف تركي شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل 3 أشخاص ، مساء الأحد، في قصف طائرة مسيرة تركية لسيارة بمحافظة نينوى شمالي العراق.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، بدأت أنقرة هجوما بريا جديدا في عملية أسمتها "مخلب النمر" وشهدت توغلا أعمق في العراق وسط استنكار إقليمي وغضب في بغداد.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الجمعة، أن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخر بعد أن أطلق مسلحون أكراد صواريخ على قاعدة عسكرية في شمال العراق.
وتشن تركيا هجمات متكررة على شمال العراق بزعم استهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوبها الشرقي الذي تقطنه أغلبية كردية لكن عملياتها غالبا ما تودي بحياة ضحايا مدنيين.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الداخلية إن العمليات داخل تركيا منذ 13 يوليو/ تموز أسفرت عن قتل 71 من مسلحي حزب العمال الكردستاني واعتقال 38 ممن وصفتهم بأنهم متواطئين معهم.
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