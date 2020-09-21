الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين اليوم الاثنين تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 20 سبتمبر وذلك مقابل عشر حالات في اليوم السابق.



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وذكرت اللجنة في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضاً 25 إصابة جديدة خالية من الأعراض ارتفاعا من 21 حالة في اليوم السابق.

ولا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85291، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.