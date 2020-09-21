- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تسجل 70 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن كوريا الجنوبية سجلت 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة القول إن من الحالات الجديدة 55 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 23 ألفا و45 حالة.
ويشار إلى أن اليوم هو ثاني يوم تسجل فيه كوريا الجنوبية إصابات أقل من 100 إصابة منذ 38 يوما.
وكانت حالات الاصابة بالفيروس قد ارتفعت بصورة كبيرة منذ منتصف شهر أغسطس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 70 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.