فوربس تصنف مغربية ضمن قائمتها للمبدعين الشباب

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، عن قائمة المبدعين الشباب لهذا العام، والذين يعملون على تغيير المنطقة، منهم صابرين إمام، الشابة ذات الأصل المغربي.

وصنفت فوربس إيمان (28سنة) ضمن قائمتها “30Under 30″ ، مشيرة إلى أنها مغربية فرنسية، مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الحساب الرسمي ل”فوربس الشرق الأوسط” على “أنستغرام”، إن صابرين إمام متخصصة في استشراف المستقبل ، وهي مبادرة تساعد الحكومات والشركات متعددة الجنسيات على صياغة أفضل السيناريوهات المستقبلية حول الاتجاهات السياسية وتأثير الاقتصاد الكلي حتى 50 سنة.

وشغلت إمام سابقا منصب مستشارة استراتيجية لوزير الدولة الإماراتي لشؤون الشباب وساعدت في إنشاء مركز الشباب العربي، فيما تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على أطروحتها البحثية في جامعة هارفارد مع التركيز على الإستراتيجية الوطنية وتأثير الثقافة والهوية على الشباب المولودين في أوروبا وأوروبا.

وضم تصنيف قائمة 30 شاب مبدع في مجالات مجتمعية، من 26 جنسية مختلفة ، لا تتعدى أعمارهم 30 سنة، في متم السنة الماضية، مقيمون في منطقة الشرق الأوسط.