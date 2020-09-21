البطولة الاحترافية.. سريع واد زم يستقبل حسنية أكادير للهروب من منطقة الخطر

يستقبل فريق سريع وادي زم، مساء اليوم الاثنين، ضيفه حسنية أكادير في الملعب البلدي في مدينة واد زم برسم مؤجل الجولة 25 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ويبحث فريق سريع واد زم عن تحقيق 3 نقاط، والهروب من منقطة الخطر، بعد حوالي شهر من التوقف، بعدما أكدت التحاليل المخبرية 8 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوفه، من بينهم مدرب الفريق، و4 لاعبين.

ويدخل لاعبيو حسنية أكادير المباراة وعينهم على 3 نقاط، والعودة بنتيجة إجابية لضمان، بشكل أكبر، البقاء في القسم الأول من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

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ويحتل فريق سريع واد زم المركز 12 بترتيب البطولة الاحترافية برصيد 27 نقطة خلف حسنية أكادير، الذي يوجد في المركز 11 برصيد 28 نقطة.

وكان نادي حسنية أكادير قد أعلن، أمس الأحد، خلو جميع لاعبي الفريق الأول من فيروس كورونا المستجد، بعد كشف نتائج التحاليل المخبرية، التي خضع لها الفريق، والتي جاءت كلها سلبية.